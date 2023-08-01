МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром опускаются после сильнейшего месячного роста с января 2022 года, трейдеры оценивают ситуацию вокруг поставок в ожидании сигналов от ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Фондовые биржи АТР в основном растут вслед за рынками США

По состоянию на 7.27 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,23%, до 85,23 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,2%, до 81,64 доллара.

По итогам июля нефть марки Brent подорожала более чем на 14%, WTI — чуть менее чем на 16%, что стало самым сильным ростом с января 2022 года.

"Цены продолжают ориентироваться на улучшение условий поставок", — сказал агентству Блумберг рыночный стратег IG Asia Pte Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong), комментируя сокращения добычи нефти.

Теперь инвесторы ожидают позднее на неделе заседания мониторингового комитета ОПЕК+, что может дать рынкам больше подсказок о ситуации с балансом спроса и предложения на нефтяном рынке.