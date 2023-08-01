2023-08-01T07:48:00+03:00
2023-08-01T08:02:33+03:00
2023-08-01T07:48:00+03:00
2023
https://1prime.ru/commodities/20230801/841249234.html
Стоимость нефти снижается, рынки оценивают перспективы поставок
Товарно-сырьевые рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Мировые цены на нефть во вторник утром опускаются после сильнейшего месячного роста с января 2022 года, трейдеры оценивают ситуацию вокруг поставок в ожидании сигналов от ОПЕК+,... ПРАЙМ, 01.08.2023
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, нефть, фьючерсы на нефть
https://cdnn.1prime.ru/images/83864/55/838645510.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83864/55/838645510.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83864/55/838645509.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83864/55/838645509.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83864/54/838645497.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83864/54/838645497.jpg
https://1prime.ru/Stocks/20230801/841249343.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром опускаются после сильнейшего месячного роста с января 2022 года, трейдеры оценивают ситуацию вокруг поставок в ожидании сигналов от ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.27 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,23%, до 85,23 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,2%, до 81,64 доллара.
По итогам июля нефть марки Brent подорожала более чем на 14%, WTI — чуть менее чем на 16%, что стало самым сильным ростом с января 2022 года.
"Цены продолжают ориентироваться на улучшение условий поставок", — сказал агентству Блумберг рыночный стратег IG Asia Pte Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong), комментируя сокращения добычи нефти.
Теперь инвесторы ожидают позднее на неделе заседания мониторингового комитета ОПЕК+, что может дать рынкам больше подсказок о ситуации с балансом спроса и предложения на нефтяном рынке.