МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Европа пришла к тому, что без доступных углеводородов её экономика не сможет развиваться, а промышленность — работать, и заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака косвенно подтверждает, что европейская экономика долгие годы была конкурентноспособной за счёт дешевых ресурсов из России, заявил РИА Новости генеральный директор "Европейской электротехники", крупного российского производителя оборудования, в том числе для нефтегазовой отрасли, Илья Каленков. Аналитик оценил число россиян за границей, которых затронет закон об НДФЛ

Накануне правительство Великобритании сообщило, что планирует предоставить более сотни новых лицензий по добыче нефти и газа в Северном море в рамках плана по достижению энергетической независимости. Комментируя это, Сунак в интервью BBC Radio Scotland заявил, что шаг направлен на укрепление энергетической безопасности страны. Он также считает, что даже при достижении углеродной нейтральности к 2050 году, четверть потребностей Великобритании в энергии будет удовлетворяться за счет нефти и газа.

"Заявление Сунака — это косвенное подтверждение того, что европейская экономика долгие годы была конкурентоспособной и развивалась за счёт дешёвых ресурсов из России. И сейчас, когда вдруг выяснилось, что нефть достаточно сильно подорожала, нет российского газа, а СПГ из других стран очень дорогой, они пришли к тому, что без доступных углеводородов, без топлива фактически экономика развиваться не может, промышленность не работает", — прокомментировал эксперт.

"Все разговоры про зеленый переход, про альтернативные источники энергии оказались пустыми, попытки сделать экономику исключительно зелёной приводят к деиндустриализации и коллапсу", — добавил Каленков, отметив, что все это подтвердил в своей речи премьер-министр Великобритании.

С начала энергетического кризиса в 2022 году власти Великобритании предприняли шаги для сокращения импорта энергоносителей из РФ и увеличения добычи нефти и газа в Северном море. Ответственные надзорные органы приняли от добывающих компаний заявки на разработку 898 участков недр в Северном море и выдали ранее более 100 лицензий на добычу в этом регионе.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, энергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.