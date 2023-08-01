Аналитик Каленков: Европа без дешевых нефти и газа развивать экономику не сможет
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Европа пришла к тому, что без доступных углеводородов её экономика не сможет развиваться, а промышленность — работать, и заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака косвенно подтверждает, что европейская экономика долгие годы была конкурентноспособной за счёт дешевых ресурсов из России, заявил РИА Новости генеральный директор "Европейской электротехники", крупного российского производителя оборудования, в том числе для нефтегазовой отрасли, Илья Каленков.
Накануне правительство Великобритании сообщило, что планирует предоставить более сотни новых лицензий по добыче нефти и газа в Северном море в рамках плана по достижению энергетической независимости. Комментируя это, Сунак в интервью BBC Radio Scotland заявил, что шаг направлен на укрепление энергетической безопасности страны. Он также считает, что даже при достижении углеродной нейтральности к 2050 году, четверть потребностей Великобритании в энергии будет удовлетворяться за счет нефти и газа.
"Заявление Сунака — это косвенное подтверждение того, что европейская экономика долгие годы была конкурентоспособной и развивалась за счёт дешёвых ресурсов из России. И сейчас, когда вдруг выяснилось, что нефть достаточно сильно подорожала, нет российского газа, а СПГ из других стран очень дорогой, они пришли к тому, что без доступных углеводородов, без топлива фактически экономика развиваться не может, промышленность не работает", — прокомментировал эксперт.
"Все разговоры про зеленый переход, про альтернативные источники энергии оказались пустыми, попытки сделать экономику исключительно зелёной приводят к деиндустриализации и коллапсу", — добавил Каленков, отметив, что все это подтвердил в своей речи премьер-министр Великобритании.
С начала энергетического кризиса в 2022 году власти Великобритании предприняли шаги для сокращения импорта энергоносителей из РФ и увеличения добычи нефти и газа в Северном море. Ответственные надзорные органы приняли от добывающих компаний заявки на разработку 898 участков недр в Северном море и выдали ранее более 100 лицензий на добычу в этом регионе.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, энергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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