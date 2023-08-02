МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром растут после выхода данных Американского института нефти (API) о значительном падении недельных коммерческих запасов в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

По состоянию на 7.41 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,84%, до 85,62 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,88%, до 82,09 доллара.

Инвесторы обращают внимание на данные API. По оценке организации, за неделю по 28 июля коммерческие запасы нефти в США упали на 15,4 миллиона баррелей.

Такое снижение может стать сильнейшим за историю наблюдений минэнерго США, которая ведется с 1982 года. Официальная статистика будет опубликована ведомством позднее в среду. Аналитики прогнозируют уменьшение только на 1,4 миллион баррелей после снижения на 0,6 миллиона неделей ранее.

Если официальная статистика подтвердит данные API, то это также подтвердит мнение о факте активного потребления топлива, рассказала агентству Bloomberg старший рыночный аналитик Phillip Nova Pte Приянка Сачдева (Priyanka Sachdeva). Впрочем, пока "цены в большей степени зависят от факторов предложения", добавила она.