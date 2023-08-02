МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Расходы на геологоразведку традиционных месторождений нефти и газа в мире в этом году могут превысить 50 миллиардов долларов, достигнув самого высокого уровня с 2019 года, но несмотря на рост инвестиций, объемы открытий падают, подсчитали аналитики Rystad Energy. Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,4 процента

"Расходы на разведку традиционных месторождений нефти и газа растут и, как ожидается, в этом году превысят 50 миллиардов долларов, что является самым высоким показателем с 2019 года, но операторы все еще ждут результатов, на которые они надеялись. Исследование Rystad Energy показывает, что, несмотря на рост инвестиций, обнаруженные объемы падают до новых минимумов", — говорится в сообщении аналитической компании.

По оценкам Rystad Energy, в первой половине 2023 года компании обнаружили 2,6 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, что на 42% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Открытий за первые шесть месяцев было сделано всего 55 по сравнению с 80 год назад. "Это означает, что открытия в 2023 году составили в среднем 47 миллионов баррелей нефтяного эквивалента, что ниже, чем 56 миллионов баррелей нефтяного эквивалента на открытие за тот же период в 2022 году", — отмечают аналитики.

Геологоразведочные компании, стремящиеся извлечь выгоду из возросшего спроса на ископаемое топливо и найти дополнительные ресурсы нефти и газа, отдают приоритет высокорисковым и дорогостоящим морским разработкам, говорят аналитики. На шельф приходится около 95% расходов на разведку в текущем году, но только около двух третей обнаруженных ресурсов углеводородов, отмечают они.

Rystad Energy ожидает, что крупные компании ExxonMobil, BP, Shell, TotalEnergies, Eni и Chevron в 2023 году потратят на разведку около 7 миллиардов долларов, что примерно на 10% больше, чем годом ранее.

Тем не менее, аналитики предполагают, что геологоразведка наберет обороты во второй половине года, поскольку сейчас завершено бурение только на 30% запланированных скважин.