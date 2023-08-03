МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Саудовская Аравия, вероятнее всего, продлит добровольное сокращение добычи нефти на сентябрь, а другие члены ОПЕК+ либо не присоединятся к ним совсем, либо объявят только о незначительном снижении нефтепроизводства сверх своих квот, поделились мнением с РИА Новости аналитики.

Замдиректора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов со ссылкой на оценки МВФ заявил, что для сбалансированности бюджета Саудовской Аравии в 2023 году цена нефти должна быть выше 81 доллара за баррель сорта Brent, а с учетом более низких средних фактических цен в первом полугодии текущего года в оставшиеся месяцы — выше 85 долларов.

"Сейчас цена только подобралась к этой отметке, и резкое увеличение добычи приведет к просадке цены ниже требуемой. Поэтому очень велика вероятность продления сокращения добычи Саудовской Аравией в том же объеме на сентябрь", — сказал собеседник агентства.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, саудовцам важно "цементировать" на рынке мнение, что ОПЕК+ сможет оказать достаточную поддержку ценам в любом сценарии.

В отношении России эксперт ЦСР Колобанов напомнил, что ее дополнительное добровольное сокращение экспорта на 500 тысяч баррелей в сутки в августе не равнозначно сокращению добычи.

"Вполне вероятно, что ряд компаний наладили новые каналы и схемы сбыта нефтепродуктов, что позволит нарастить их экспорт, тем более, что сезон ремонтов НПЗ заканчивается. Поэтому формально можно в целях поддержания высоких цен на нефтяном рынке объявить о продлении такого сокращения, но доходы компаний и бюджета от таких действий могут не только не сократиться, но и вырасти", — прокомментировал эксперт.

КТО, ЧТО И КУДА УЖЕ СОКРАЩАЛ?

В рамках своей сделки ОПЕК+ сокращает добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. На последней министерской встрече в июне альянс объявил, что с 2024 года снизит нефтепроизводство еще примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки.

В апреле ряд членов ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, незадолго до заседания совместного министерского мониторингового комитета альянса (JMMC) объявили о добровольных, сверх квот, сокращениях добычи суммарно на 1,16 миллиона баррелей в сутки с мая и до конца года. Также Эр-Рияд принял решение сократить добычу еще на 1 миллион баррелей в сутки в июле и августе, а Алжир — в августе на 20 тысяч баррелей.

Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Перед апрельским JMMC она объявила, что продляет это сокращение до конца года. В результате производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия достигла обещанного уровня с мая.

Также Россия в августе добровольно сокращает экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в дополнение к сокращению добычи. При этом нефтяные компании будут сами решать, снижать им добычу или экспорт, чтобы обеспечить это, объяснял Новак.

А ЧТО ДРУГИЕ ЧЛЕНЫ ОПЕК+?

Директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев уверен, что в ходе саммита "Россия-Африка", проходившего на прошлой неделе в Санкт-Петербурге, велись разговоры о цене нефти и мерах по ее увеличению с африканскими странами — членами ОПЕК: Алжиром, Анголой, Габоном, Ливией, Нигерией и Экваториальной Гвинеей.

"И весьма возможно, что какие-то из этих стран могут поддержать сокращение добычи со своей стороны", — предположил эксперт. По его мнению, будет наиболее логичным, если о таком снижении заявит Ливия, поскольку от этой страны на саммите присутствовал сам президент. Тем не менее, считает Канищев, снижение может быть скорее символическим, на 50-100 тысяч баррелей в сутки.

По мнению эксперта "БКС Мир инвестиций" Галактионова, члены ОПЕК+ могут присоединиться к сокращениям поставок нефти на мировой рынок Саудовской Аравии и России, но достаточной гибкостью обладают лишь отдельные страны Персидского залива. "Вряд ли они смогут убрать с рынка еще какой-то существенный объем. Разве что за добровольное сокращение выдадут падение производства по естественным причинам: недоинвестирование, период техобслуживания, технологические проблемы", — прокомментировал Галактионов.

Эксперт ЦСР Колобанов же считает новые добровольные сокращения других стран, кроме Саудовской Аравии и России, маловероятными. По его словам, остальные страны устраивают текущие цены на нефть, "и они с удовольствием воспользуются возможностью экспортировать нефть в максимально возможном объеме, с учетом согласованных квот, получая хорошие доходы за счет потенциальных потерь Саудовской Аравии и России".

А МОЖЕТ ХВАТИТ?

Противоположную позицию относительно вероятности новых заявлений членов ОПЕК+ о сокращениях добычи сверх квот высказал аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. Он подчеркнул, что существующее снижение предложения нефти на мировом рынке уже дало желаемый эффект — нефти на мировом рынке стало меньше, а цены на нее растут. За июль месяц котировки Brent прибавили около 14%, подсчитал эксперт.

"Мировые цены на нефть за последний месяц восстановились и, видимо, будут на повышенных уровнях в августе-сентябре. Но уже осенью ведущие мировые нефтедобытчики могут начать процесс восстановления своих объемов добычи. Затягивать с этим процессом не стоит, поскольку параллельно с ростом цен на нефть растут и объемы добычи от стран, не входящих в нефтяной картель ОПЕК, таких как США, Канада, Бразилия, Мексика, Гайана. То есть повышение производства в этих странах отчасти замещает выпадающие объемы нефти от стран ОПЕК", — сказал Потавин.

По его словам, нефтедобывающим странам, кроме РФ и Саудовской Аравии, сейчас нет никакого смысла специально сокращать свою добычу. "Единственное исключение — некоторые страны, которые и так не могут поднять свою добычу до запланированных объемов — для них на бумаге могут быть сокращены квоты. В структуре ОПЕК+ ключевой игрок – Саудовская Аравия – уже сделала все, что нужно для восстановления цен", — добавил Потавин.

Эксперт выразил мнение, что еще больший подъем стоимости топлива "опять раскрутит" инфляцию в мире, на которую центробанки будут отвечать новым повышением ставок, а значит и замедлением экономики, что чревато падением потребления топлива.