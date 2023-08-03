МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром слабо поднимаются после снижения на более чем 2% в среду, что было связано с выходом статистики из США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы опустились после снижения рейтинга США

По состоянию на 7.26 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,07%, до 83,26 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,05%, до 79,53 доллара.

В среду цены опустились на 2,5% и 2,3% соответственно после выхода еженедельной статистики по коммерческим запасам в США. Несмотря на то что показатель продемонстрировал за неделю по 28 июля рекордное снижение в 17 миллионов баррелей, запасы бензина неожиданно выросли.

"Хотя это было самое большое падение по объему, оно рассматривалось как аномалия из-за поправочных коэффициентов, которые использует EIA", — приводит агентство Блумберг комментарий аналитиков ANZ Group Holdings Ltd., в том числе Аделаиды Тимбрелл (Adelaide Timbrell). Эксперт отмечает и сохраняющиеся признаки дефицита на фоне усилий ОПЕК+ по снижению добычи.

В рамках своей сделки ОПЕК+ сокращает добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. На последней министерской встрече в июне альянс объявил, что с 2024 года снизит нефтепроизводство еще примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Следующая встреча назначена на 4 августа.