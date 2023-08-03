МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром слабо поднимаются после снижения на более чем 2% в среду, что было связано с выходом статистики из США, свидетельствуют данные торгов. 

Лондонская фондовая биржа

Фондовые индексы Европы опустились после снижения рейтинга США

По состоянию на 7.26 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,07%, до 83,26 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,05%, до 79,53 доллара.

В среду цены опустились на 2,5% и 2,3% соответственно после выхода еженедельной статистики по коммерческим запасам в США. Несмотря на то что показатель продемонстрировал за неделю по 28 июля рекордное снижение в 17 миллионов баррелей, запасы бензина неожиданно выросли.

"Хотя это было самое большое падение по объему, оно рассматривалось как аномалия из-за поправочных коэффициентов, которые использует EIA", — приводит агентство Блумберг комментарий аналитиков ANZ Group Holdings Ltd., в том числе Аделаиды Тимбрелл (Adelaide Timbrell). Эксперт отмечает и сохраняющиеся признаки дефицита на фоне усилий ОПЕК+ по снижению добычи.

В рамках своей сделки ОПЕК+ сокращает добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. На последней министерской встрече в июне альянс объявил, что с 2024 года снизит нефтепроизводство еще примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Следующая встреча назначена на 4 августа.