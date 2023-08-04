МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Российский ретейлер "Вкусвилл" вышел на рынок Киргизии и представил свою продукцию через официального представителя в стране — "Азия Ритейл", сообщает компания. Киргизия получила от России почти полторы тысячи тонн продпомощи

"Продукция "ВкусВилл" впервые появится на территории Кыргызстана. Официальным представителем бренда стала крупнейшая кыргызская компания в сфере розничной торговли – "Азия Ритейл", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце июля первая партия товаров ретейлера появилась в продаже в сети "Азия" и "Азбука", принадлежащих "Азия Ритейл". Ассортимент партнер формировал самостоятельно — так на полках появились 46 товарных позиций из разных категорий.

"ВкусВилл" для бизнеса всегда в поисках новых партнеров. "… Сейчас тестируем первую партию, смотрим на спрос, вкусовые предпочтения и обратную связь покупателей в Бишкеке. Всегда интересно, что станет местными хитами. В дальнейшем можно будет обсуждать увеличение поставок и появление продуктов "ВкусВилл" в доставке партнера", — подчеркнула руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами "Вкусвилла" Юлия Баринова.

В России и странах СНГ товары под брендом "Вкусвилл" поставляются более 1800 партнерам.

"Вкусвилл" основан в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. По состоянию на август 2023 года включает в себя более 1500 магазинов в 149 городах России и не менее 130 дарксторов. В октябре 2021 года операционная структура сети магазинов "Вкусвилл" стала публичным акционерным обществом — ПАО "Вкусвилл".