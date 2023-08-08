МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Сокращение на 50% демпферных выплат нефтяникам, которое начнет действовать с сентября, безусловно, оказало воздействие на рост биржевой цены дизельного топлива и бензина в России, прокомментировали на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Нефтяники получили из российского бюджета 110,4 миллиарда рублей

Во вторник цена дизельного топлива на российской бирже ускорила темпы роста почти до 1,5% и в пятый раз с начала августа обновила исторический рекорд, превысив 61 тысячу рублей за тонну. Бензин Аи-95 за торговый день подорожал на 0,49%, при этом марка Аи-92 подешевела на 0,48%.

"Движение цены на биржевом рынке находится под прямым влиянием соотношения спроса и предложения на биржевой товар. Планируемое сокращение демпферных выплат, безусловно, оказало воздействие на ценовой тренд", — сказали на бирже, отвечая на вопрос о причинах роста цен на дизель и бензин.

Там добавили, что возможность и целесообразность каких-либо дополнительных мер по повышению предложения нефтепродуктов на биржевом рынке, в том числе за счет возможного перенаправления экспортных потоков на внутренний рынок, находится в компетенции правительства РФ.

В пятницу Минэнерго, комментируя очередной рекорд биржевой цены дизтоплива, сообщило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, и производство превышает потребление.

Президент России Владимир Путин в конце июля подписал закон, вносящий комплексные изменения в Налоговый кодекс. Документ в том числе корректирует топливный демпфирующий механизм, подразумевающий выплаты из госбюджета при разнице внутренних и экспортных цен на топливо. Поправки на 50% сокращают субсидии нефтяным компаниям с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как по бензину, так и по дизельному топливу.