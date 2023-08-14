НЬЮ-ДЕЛИ, 14 авг — ПРАЙМ. Пакистан ведет переговоры с Россией по новой спотовой сделке о покупке сырой нефти, сообщил исполнительный директор компании Pakistan Refinery Limited Захид Мир. Цены на нефть снижаются на макроэкономических данных из Китая

"Мир заявил, что компания снова будет перерабатывать российскую сырую нефть, когда она будет доступна на выгодных коммерческих условиях, утверждая, что ведутся переговоры о другой спотовой сделке", — цитирует его заявление издание Geo.

Представитель нефтяной компании также отверг заявления о том, что импорт российской сырой нефти в Пакистан был приостановлен из-за проблем с переработкой. "Российская нефть была успешно переработана, и спотовая сделка была технически и коммерчески осуществимой", — заявил Захид Мир.

Пакистан в апреле этого года разместил первый заказ на 100 тысяч тонн российской сырой нефти после многомесячных переговоров между двумя странами по условиям сделки. Два судна с сырой нефтью из России прибыли в порт Карачи 11 и 26 июня, после чего ни одно российское нефтяное судно не заходило в Пакистан. В общей сложности они привезли 101 тысячу тонн сырой нефти.

Российская нефть поставляется на Пакистанский нефтеперерабатывающий завод Pakistan Refinery Limited, который смешивает ее с нефтью сорта Arabian light для переработки.

На прошлой неделе ряд пакистанских СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Пакистан приостановил импорт сырой нефти из России после того, как в процессе переработки было получено больше мазута и меньше бензина, чем при переработке нефти из Саудовской Аравии.