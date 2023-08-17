МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Стоимость дизельного топлива, бензина Аи-95 и мазута на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов четверга обновили ценовые рекорды, свидетельствую данные торгов. Дизель и бензин на российских АЗС меняют темпы роста цены разнонаправленно

Стоимость дизельного топлива на СПбМТСБ уже в двенадцатый раз с начала августа обновила рекорд, превысила 67 тысяч рублей за тонну, бензин Аи-95 вновь вернулся к рекордным уровням и превзошёл их, приблизившись к 70 тысячам рублей за тонну, а мазут обновляет ценовые рекорды шестой день подряд.

Летнее дизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России подорожало в четверг на 1,38%, до 67 848 рублей за тонну. И это уже двенадцатое рекордное значение с начала месяца. С 1 по 17 августа средняя биржевая цена дизтоплива достигла 62 563 рубля, что на 16% выше индикативной цены (53 850 рублей). Если среднемесячная цена превысит 20%, то приостановятся демпферные выплаты нефтяникам.

Бензин также подорожал. В частности, марка бензина Аи-95 побила свой исторический рекорд, последний раз достигнутый в конце июля. За торговый день ее цена выросла на 0,91%, до 69 961 рубля. Бензин Аи-92 также подорожал — на 0,64%, до 62 832 рублей. Европа попала в бензиновую ловушку: цены пустятся вскачь и все побегут

Мазут же шестой день подряд обновляет исторические максимумы цены, за четверг прибавил еще 0,12%, подорожав до 35 453 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подскочили в цене на 11,34%, до 28 957 рублей, самого высокого уровня за три месяца. Авиакеросин же подорожал на 0,19%, до 67 236 рублей.

Летом биржевые цены на топливо обновили рекорды: в его начале своих максимальных значений достигла стоимость бензина, а в конце — дизельного топлива. Рост цены бензина объяснялся экспертами сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом. Минэнерго РФ, комментируя рекордный рост стоимости дизельного топлива в августе, заявило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, а производство превышает потребление.

При этом ранее правительство России своим постановлением обязало нефтяников с сентября увеличить продажи топлива 5-го класса на бирже: минимальная доля продажи увеличена до 13% с 12%, а для дизельного топлива — до 9,5% с 8,5%. Пресс-служба кабмина отмечала, что это решение направлено на поддержание стабильности на внутреннем рынке.