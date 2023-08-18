МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром колеблются на сохранении разнонаправленных факторов, при этом по итогам недели могут показать снижение после семи недель роста подряд, свидетельствуют данные торгов. Биржи Азии в основном опускаются вслед за США

По состоянию на 7.48 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,05% — до 84,08 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — росла на 0,14%, до 80,5 доллара.

С начала недели котировки могут при этом показать снижение примерно на 3% после семи недель роста подряд, за которые нефть подорожала примерно на 17,5% и 20% соответственно.

Глава азиатского отдела экономики и стратегии в Mizuho Bank Ltd. Вишну Варатхан (Vishnu Varathan) отметил в комментарии агентству Блумберг, что укрепление доллара и уход от риска сдержали нефтяные цены, а "слабые данные из Китая стали слабым утешением для сырьевых товаров".

Китай является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти. Опубликованная на неделе слабая промышленная статистика КНР вызвала опасения касательно прогнозов спроса на этот вид сырья.

Сдержали котировки и ожидания новых повышений ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Согласно опубликованному в среду протоколу регулятора, участники июльского заседания выразили опасения относительно текущего уровня инфляции и не исключили дальнейшего ужесточения монетарной политики. Повышение ставки поддерживает стоимость доллара, а это делает сырьевые товары менее доступными для покупки в другой валюте.