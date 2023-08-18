МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером, однако по итогам торговой недели могут показать снижение более чем на 2% после семи недель роста, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы снизились по итогам недели на 2-3 процента

По состоянию на 20.08 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,94%, до 84,92 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,34%, до 81,47 доллара.

Таким образом, цена марки Brent по итогам недели может опуститься на 2,19%, марки WTI — на 2,21%. До этого цены на нефть росли без перерыва с конца июня.

Главным негативным фактором оказались слабые данные китайской экономики, продемонстрировавшие, что ее восстановление идет более низкими темпами, чем ожидали аналитики. Китай является одним из крупнейших импортеров нефти в мире, и котировки этого сырья чувствительны к экономическим новостям страны.

"Трейдеры, торгующие энергоресурсами, будут находиться в режиме ожидания свежих новостей из Китая", — сказал агентству Блумберг старший рыночный аналитик компании Oandа Эд Мойя (Ed Moya).

Также в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 11 августа их число сократилось на пять — до 520 агрегатов.