МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром умеренно снижаются, свидетельствуют данные торгов. Рынки обратили внимание на новости вокруг возможных поставок Венесуэлы в свете переговоров о смягчении санкций. Биржи АТР растут на ожиданиях смягчения политики центробанков

По состоянию на 7.21 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,25% — до 83 долларов за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,34%, до 78,62 доллара.

Перспективы поставок из Венесуэлы несколько сдерживают котировки нефти. Источники сообщили, что США ведут переговоры с властями Венесуэлы о возможности временного смягчения санкций.

Главными факторами для нефти остаются перспективы спроса и предложения. С одной стороны, опасения за экономику Китая, крупного потребителя нефти, сдерживают перспективы спроса, с другой — усилия стран ОПЕК+ по снижению предложения поддерживают котировки.

"По нашему мнению, нефть в краткосрочной перспективе будет торговаться внутри текущего диапазона, поскольку продолжается противостояние между опасениями по поводу спроса и сокращением предложения", — сказал агентству Блумберг инвестиционный стратег Standard Chartered Plc Хань Чжун Лян (Han Zhong Liang). Цена WTI пока будет держаться в районе 79 долларов за баррель, считает эксперт.