ВАШИНГТОН, 24 авг — ПРАЙМ. Глобальный объем субсидий на ископаемые энергоносители составил 7 триллионов долларов или 7,1% мирового ВВП по итогам 2022 года, говорится в опубликованном документе Международного валютного фонда (МВФ). Цены на нефть перешли к росту после нескольких дней снижения

"Глобальные субсидии на ископаемые виды топлива в 2022 году составили 7 триллионов долларов или 7,1 процента ВВП", — сообщили в МВФ.

При этом явные субсидии, которые направлены на снижение стоимости поставок, выросли более чем вдвое по сравнению с 2020 годом и составили 1,3 триллиона долларов.

"Разницы между экономически оправданными ценами и розничными ценами на топливо остаются значительными и широко распространенными", — отметили в МВФ. В качестве примера в международной организации привели мировой рынок угля, 80% которого в 2022 году стоило ниже своего эффективного значения.

МВФ определяет субсидии на ископаемое топливо как его потребление в стране, умноженное на разницу между фактическими ценами и некими "экономически оправданными". При расчете "экономически оправданных" цен на топливо фонд использует цену, которая была бы при импорте в страну по рыночным ценам или с учетом всех возможных затрат на поставку и производство внутри страны. При этом еще добавляет "экологические издержки" вследствие потребления топлива в стране и "общее налогообложение", то есть применение к топливу тех же налогов, что и к другим товарам.

РОССИЙСКИЕ СУБСИДИИ



Международный валютный фонд (МВФ) оценил объем субсидий России на ископаемые виды топлива по итогам 2022 года в 421 миллиард долларов, страна находится в тройке лидеров по этому показателю, следует из опубликованного документа организации. Биржевые цены на газ в Европе падают до 336 долларов за тысячу кубометров

Согласно табличным значениям, представленным МВФ, показатель соответствует 23,6% ВВП.

Объем явных субсидий за отчетный период составил 71 миллиард долларов. Неявные субсидии со стороны РФ МВФ оценил в 351 миллиард долларов.

"По регионам на Восточную Азию и Тихий океан приходится около половины глобальных субсидий. В разрезе по странам Китай остается крупнейшей субсидирующей страной в абсолютном выражении, следом идут США, Россия, ЕС и Индия", — отметили в МВФ.

КИТАЙСКИЕ СУБСИДИИ



Международный валютный фонд (МВФ) оценил объем субсидий на ископаемые виды топлива со стороны Китая по итогам 2022 года в 2,2 триллиона долларов, что стало наибольшим значением среди всех экономик мира, следует из документа МВФ. Распробовали. Китай готов платить за российскую нефть вдвое дороже

Как следует из материалов, в 2022 году объем субсидий на ископаемые энергоносители со стороны КНР составил 2 триллиона 235 миллиардов долларов или 12,5% ВВП страны.

Объем явных субсидий за отчетный период времени составил 270 миллиардов долларов. Неявные субсидии со стороны КНР в МВФ оценили в 1,96 триллиона долларов.

На втором месте по объему субсидий на ископаемые энергоносители находятся США с показателем 757 миллиардов долларов, из которых лишь 3 миллиарда — явные, а остальные — неявные.