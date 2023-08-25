МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Стоимость нефти в ближайшие шесть месяцев может вырасти до 100 долларов за баррель сорта Brent в условиях падения добычи, сокращения инвестиций в отрасль, низких объемов стратегических нефтяных резервов у крупнейших импортеров и высоких геополитических рисков, спрогнозировал для РИА Новости управляющий директор M.I. Achkasov & Co Максим Ачкасов. США потеряют влияние на нефтяной рынок из-за расширения БРИКС

Нефть марки Brent торговалась выше 100 долларов за баррель с февраля по сентябрь 2022 года, после чего уже почти год стоит дешевле. До этого психологический уровень в 100 долларов нефть прошла вниз в сентябре 2014 года и почти семь с половиной лет оставалась ниже него. Сейчас марка Brent торгуется около 83 долларов за баррель.

"Мир стоит на пороге новой эры глобального рынка нефти. Добыча падает, спрос сохраняется устойчивым, а геополитические риски и разворачивающиеся экономические тренды оформляют картину, которую невозможно проигнорировать. Представьте мировую экономику, где баррель нефти вновь стоит 100 долларов – это может произойти уже в ближайшие шесть месяцев. Сочетание устойчивого спроса, падающей добычи и необходимости пополнения стратегических нефтяных резервов развитыми странами создает пороховую бочку для рынка", — говорит эксперт.

"В ближайшие два-три года на рынке нефти развернется новый мега-тренд: добыча нефти будет падать быстрее, чем будет снижаться спрос на нее. Основная причина этого — сокращение инвестиций в отрасль. Капитальные затраты на баррель добытой нефти снизились на 60% в сравнении с пиковым значением 2014 года", — добавляет Ачкасов.

Он отметил, что за последние полтора года ведущие экономики, включая США, ЕС и Японию, стремясь сдерживать рост цен, активно использовали свои стратегические нефтяные резервы. В общей сложности за этот период было потрачено более 330 миллионов баррелей нефти. Скоро ведущие развитые страны столкнутся с неотложной потребностью пополнить резервы, что усилит спрос на мировом рынке нефти, считает Ачкасов.

В июле 2023 года министерство энергетики США в связи с необходимостью пополнения резервов прекратило продажу нефти из своих стратегических резервов и обязалось воздержаться от таких продаж в течение следующих четырех лет, напомнил эксперт.

Саудовская Аравия, один из основных игроков ОПЕК+, в августе 2023 года объявила о продлении одностороннего сокращения добычи нефти еще на один месяц и заявила, что оно может быть продлено еще больше или даже углублено. В мае и июне уровень добычи нефти в этой стране составлял менее 10 миллионов баррелей в день, что стало тринадцатилетним минимумом, также отмечает Ачкасов.