МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром несколько поднимаются, при этом по итогам недели котировки могут продемонстрировать снижение вторую неделю подряд, свидетельствуют данные торгов. Биржи Азии снижаются вслед за рынками США

По состоянию на 7.33 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,36%, до 83,66 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,39%, до 79,36 доллара.

С начала недели котировки пока снижаются на 1,5% и 2,4% соответственно, что может стать второй неделей удешевления нефти подряд. За этот период суммарно сокращение цен может составить 3,7% и 4,7% соответственно. До этого стоимость нефти демонстрировала рост семь недель подряд.

Сокращение цен на нефть связано, в частности, с опасениями по поводу перспектив спроса из-за обеспокоенности вокруг экономики Китая, крупного потребителя и импортера нефти.

"Хотя есть признаки потенциального роста предложения… ОПЕК, рынок должен продолжать снижать запасы до конца года", — считает глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), которого цитирует агентство Блумберг. Эксперт также отмечает потенциал роста нефтяных цен.

Позднее в пятницу будут опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США за неделю по 25 августа. За предыдущую рабочую неделю их число уменьшилось на пять — до 520 агрегатов.