МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу днем более чем на 1%, инвесторы позитивно оценивают перспективы рынка, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Нефть умеренно дорожает в ожидании ограничения предложения на рынке

По состоянию на 14.21 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,24%, до 87,92 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,27%, до 84,69 доллара.

"Все выглядит радужно для нефтяного комплекса, и цены на нефть сейчас готовы пробить отметку 90 долларов. Вопрос в том, что может помешать этому", — сказал агентству Блумберг основатель консалтинговой компании Oilytics Кешав Лохия (Keshav Lohiya).

Инвесторы оценивают последние новости. Так, в четверг вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и ОПЕК+ достигли договоренности о сокращении поставок нефти из РФ на внешние рынки, и новые параметры будут объявлены на следующей неделе.

А в пятницу вышла сильная статистика по одному из крупнейших в мире импортеров нефти — Китаю. Согласно данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в промышленной сфере Китая по итогам августа вырос до 51 пункта с 49,2 пункта, серьезно превысив прогноз увеличения до 49,3 пункта. В то же время на этой неделе китайские власти объявили о разработке и принятии ряда мер по стимулированию своей экономики.