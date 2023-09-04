МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди растет в понедельник, инвесторы по-прежнему оптимистично настроены по поводу восстановления экономики Китая и связанных с этим перспектив спроса, свидетельствуют данные торгов. Доллар растет до 96,45 рубля

По состоянию на 7.54 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,31% — до 3,8617 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,93% — до 8 500,5 доллара, алюминия — на 1,31%, до 2 237 долларов, цинка — на 2,26%, до 2 485,5 доллара.

В пятницу медь подорожала на 0,8% на фоне оптимизма по поводу экономики КНР, крупнейшего потребителя этого промышленного металла. Склонность трейдеров к риску сохраняется и в понедельник.

Настроения трейдеров поддерживает вышедшая в пятницу промышленная статистика, которая оказалась лучше прогнозов. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленной сфере Китая, по версии делового издательства Caixin, по итогам августа вырос до 51 пункта с 49,2 пункта, превысив прогноз увеличения до 49,3 пункта.