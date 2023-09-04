МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Цены на никель в Шанхае в понедельник подскочили к почти 4-месячному максимуму на фоне роста цен на руду, сокращения предложения из Индонезии и устойчивого спроса со стороны производителей нержавеющей стали. Индонезия является крупнейшим производителем никеля в мире. Медь дорожает на оптимизме по поводу китайской экономики

Около 04.34 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся октябрьские фьючерсы на никель на Шанхайской фьючерсной бирже выросли в цене на 3,2%, до 171 050 юаней (23 549,90 доллара) за тонну. Ранее в ходе сессии котировки подскочили на 4,8%, до максимума с 9 мая 175 740 юаней.

Индонезия, являющаяся крупнейшим поставщиком продукции из никеля в Китай, недавно отложила выдачу квот на добычу, что поспособствовало росту цен и более ограниченному предложению никелевой руды.

"Перебои с поставками никелевой руды из Индонезии наряду с повышением спроса в Китае привели к росту цен на никель", — отметил китайский трейдер.

Производство нержавеющей стали в Китае в июле выросло на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили в CITIC Futures. В ближайшие месяцы ожидается дальнейшее увеличение производства в связи с сезонным повышением спроса.

Наиболее активно торгующиеся контракты на нержавеющую сталь в последнее время также выросли в цене вслед за ценами на промышленные товары в Китае на фоне стимулирующих мер, призванных поддержать строительный сектор и экономику.

Между тем устойчивость доллара оказывает давление на рынок. Укрепление доллара делает деноминированные в американской валюте металлы менее доступными для держателей других валют.

Трехмесячные фьючерсы на никель на LME снизились в цене на 0,4%, до 21 010 долларов за тонну.

Инвесторы ожидают ключевых данных США по сфере услуг, а также данных Китая по торговле и инфляции, которые выйдут позже на этой неделе.

Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME снизились в цене на 0,8%, до 2219,50 доллара за тонну, олово подешевело на 0,1%, до 25 770 долларов за тонну, цинк упал на 0,3%, до 2479 долларов за тонну, олово потеряло 0,8%, до 2230,50 доллара за тонну, а медь прибавила 0,1%, до 8512 долларов за тонну.