МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром показывает небольшой рост, пока американская валюта слабеет, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть стабильны на фоне тихих торгов

По состоянию на 10.35 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 2,7 доллара, или на 0,14%, до 1 969,9 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,32% — до 24,48 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,12%, до 104,11 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Рынки продолжают ждать заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 93% аналитиков ждут в сентябре сохранения ставки ФРС на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых.