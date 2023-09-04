2023-09-04T10:40:49+03:00
2023-09-04T10:40:49+03:00
2023-09-04T10:40:49+03:00
2023
https://1prime.ru/commodities/20230904/841645587.html
Золото немного дорожает на фоне удешевления доллара
Товарно-сырьевые рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Стоимость золота в понедельник утром показывает небольшой рост, пока американская валюта слабеет, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.35 мск цена декабрьского... ПРАЙМ, 04.09.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, золото, торги, мир
https://cdnn.1prime.ru/images/83248/42/832484236.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83248/42/832484236.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83248/42/832484235.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83248/42/832484235.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83248/42/832484234.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83248/42/832484234.jpg
https://1prime.ru/oil/20230904/841644978.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром показывает небольшой рост, пока американская валюта слабеет, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.35 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 2,7 доллара, или на 0,14%, до 1 969,9 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,32% — до 24,48 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,12%, до 104,11 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.
Рынки продолжают ждать заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 93% аналитиков ждут в сентябре сохранения ставки ФРС на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых.