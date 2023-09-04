МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-августа 2023 года вырос в 2,8 раза (+180,3%) в сравнении с аналогичным периодом годом ранее — до 46 тонн, по серебру — вырос в 2,3 раза (+134,8%), до 95,8 тонны, сообщает биржа. Цена нефти Brent может подняться выше 100 долларов, считает эксперт

В денежном выражении на Московской бирже в январе-августе 2023 года заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 247,9 миллиарда рублей против 66,4 миллиарда рублей в аналогичный период годом ранее. Объем торгов в августе текущего года составил 53,5 миллиардов рублей – 8,9 тонны на рынке золота и 16,2 тонны на рынке серебра (на 1,2 миллиарда рублей).

По итогам 2022 года на Московской бирже было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 122,8 миллиарда рублей, а физический объем составил 32,3 тонны и 78,7 тонны соответственно. В 2021 году было заключено сделок на 209,2 миллиарда рублей, объем торгов золотом составил 48,5 тонны, а серебром — 40,2 тонны.

Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 98 организаций: 56 банков, 33 профучастника рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), 7 золотодобывающих компаний, страховая компания, а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.