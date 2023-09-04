2023-09-04T18:40:11+03:00
2023-09-04T18:40:11+03:00
2023-09-04T18:40:11+03:00
2023
https://1prime.ru/commodities/20230904/841653281.html
Золото дешевеет в ожидании выхода данных от ФРС
Товарно-сырьевые рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Стоимость золота снижается в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают выхода данных от американского центробанка на торговой неделе. По состоянию на... ПРАЙМ, 04.09.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, мир, фрс, золото, итоги торгов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают выхода данных от американского центробанка на торговой неделе.
По состоянию на 18.25 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 2,25 доллара, или на 0,11%, до 1 964,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,77% — до 24,372 доллара за унцию.
В среду вечером Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует свою "Бежевую книгу" — сводку комментариев об экономическом положении в стране. В ней инвесторы также могут найти подсказки касательно следующего шага ФРС.
Рынки ожидают заседания регулятора по учетной ставке, результаты которого огласят 20 сентября. По данным CME Group, 93% аналитиков прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых.