МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают выхода данных от американского центробанка на торговой неделе. Евро растет к доллару на сомнениях по поводу дальнейших шагов ФРС США

По состоянию на 18.25 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 2,25 доллара, или на 0,11%, до 1 964,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,77% — до 24,372 доллара за унцию.

В среду вечером Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует свою "Бежевую книгу" — сводку комментариев об экономическом положении в стране. В ней инвесторы также могут найти подсказки касательно следующего шага ФРС.

Рынки ожидают заседания регулятора по учетной ставке, результаты которого огласят 20 сентября. По данным CME Group, 93% аналитиков прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых.