МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром умеренно растет при снижении доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть снижаются

По состоянию на 10.02 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 6,65 доллара, или на 0,34%, до 1 949,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,47% — до 23,35 доллара за унцию.

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижается до 4,228% с 4,264% по сравнению с предыдущим торговым днем. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надежный" актив, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

При этом в целом спокойное поведение золотых котировок в последние дни можно объяснить ожиданиями стабильной монетарной политики в США. Рынки имеют в виду заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 19-20 сентября. Согласно CME Group, 93% аналитиков прогнозируют, что регулятор не станет повышать ставку рефинансирования и оставит ее на текущем уровне в 5,25-5,5%.