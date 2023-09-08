МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Фракция ЛДПР в Государственной Думе разработала законопроект об определении предела розничных цен на топливо, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий. В ЛДПР поддержали выплату бизнесом зарплат при блокировке счетов

"Подготовили нашей фракцией законопроект, который установит порядок определения предела розничных цен, выше которых нельзя будет продавать топливо потребителям", — заявил депутат Госдумы.

Он также написал в своем телеграм-канале, что цены на топливо должны быть снижены для россиян. Политик объяснил это тем, что топливо необходимо для всех отраслей экономики и остаётся фундаментом для развития страны.

Слуцкий отметил, что люди часто обращали внимание на высокую стоимость бензина, что влияет на рост цен на продукты и услуги.