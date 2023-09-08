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2023
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ЛДПР разработала проект, устанавливающий предел розничных цен на топливо
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Фракция ЛДПР в Государственной Думе разработала законопроект об определении предела розничных цен на топливо, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий. "Подготовили нашей фракцией... ПРАЙМ, 08.09.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, новости, россия, топливо, леонид слуцкий, лдпр
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Фракция ЛДПР в Государственной Думе разработала законопроект об определении предела розничных цен на топливо, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.
"Подготовили нашей фракцией законопроект, который установит порядок определения предела розничных цен, выше которых нельзя будет продавать топливо потребителям", — заявил депутат Госдумы.
Он также написал в своем телеграм-канале, что цены на топливо должны быть снижены для россиян. Политик объяснил это тем, что топливо необходимо для всех отраслей экономики и остаётся фундаментом для развития страны.
Слуцкий отметил, что люди часто обращали внимание на высокую стоимость бензина, что влияет на рост цен на продукты и услуги.