МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают опускаться после двухнедельного роста, связанного с ожиданиями вокруг снижения поставок ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.10 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,3%, до 90,38 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,55%, до 87,03 доллара.

В начале рабочей недели котировки несколько опускаются, при этом продолжая удерживаться на достигнутых уровнях после двухнедельного роста. За это время стоимость Brent и WTI суммарно выросла на 7,3% и 9,6% соответственно.

Инвесторы ожидают снижения поставок со стороны ОПЕК+ после того, как Саудовская Аравия и Россия решили продлить добровольное сокращение предложения нефти.

"Учитывая, что Саудовская Аравия более агрессивно, чем ожидалось, провела одностороннее сокращение, а спрос остается сильным, мы предостерегаем от ослабления недавнего роста", — приводит агентство Блумберг мнение аналитика Barclays Амарприта Сингха (Amarpreet Singh).