Мировые цены на нефть продолжают снижение после двухнедельного роста
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают опускаться после двухнедельного роста, связанного с ожиданиями вокруг снижения поставок ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.10 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,3%, до 90,38 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,55%, до 87,03 доллара.
В начале рабочей недели котировки несколько опускаются, при этом продолжая удерживаться на достигнутых уровнях после двухнедельного роста. За это время стоимость Brent и WTI суммарно выросла на 7,3% и 9,6% соответственно.
Инвесторы ожидают снижения поставок со стороны ОПЕК+ после того, как Саудовская Аравия и Россия решили продлить добровольное сокращение предложения нефти.
"Учитывая, что Саудовская Аравия более агрессивно, чем ожидалось, провела одностороннее сокращение, а спрос остается сильным, мы предостерегаем от ослабления недавнего роста", — приводит агентство Блумберг мнение аналитика Barclays Амарприта Сингха (Amarpreet Singh).
https://1prime.ru/commodities/20230911/841714699.html