МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером на оценке инвесторами перспектив сокращения предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Цены на нефть продолжают снижаться

"Фундаментальный фокус нефтяного рынка сместился с… опасений, что замедление темпов роста мировой экономики приведет к снижению потребительских расходов на нефтепродукты на предложение, поскольку Россия и Саудовская Аравия застали рынки врасплох своими заявлениями о продлении сроков сокращения добычи", — приводит портал MarketWatch слова аналитиков из Sevens Report Research.

По состоянию на 17.29 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,35%, до 90,97 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,15%, до 87,64 доллара.

На предыдущей неделе появилась новость о планах дальнейшего ограничения поставок на рынок со стороны крупнейших добывающих стран. Так, сообщалось, что власти Саудовской Аравии решили продлить "добровольное" (сверх договорённостей в рамках ОПЕК+) сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки до конца года, а Россия заявила о продлении сокращения экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года.

Теперь инвесторы ожидают снижения поставок со стороны ОПЕК+ после того, как Саудовская Аравия и Россия решили продлить добровольное сокращение предложения нефти.