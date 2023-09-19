МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе по итогам торгов вторника выросли на 8%, до 413 долларов за тысячу кубометров после сообщения о временной приостановке работы крупного нефтегазового месторождения Troll в Норвегии, следует из данных лондонской биржи ICE. Украина заявила, что Норвегия выделит ей $140 миллионов на энергетику

Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 375,4 доллара (-1,6%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 374,3 доллара (-1,9%), ценовой максимум — 413,8 доллара (+8,5%). Последние фьючерсы торговались по 412,6 доллара (+8,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 381,4 доллара за тысячу кубометров.

По данным норвежского газотранспортного оператора Gassco, работы месторождения Troll будет планово приостановлена с 20 по 23 сентября в связи с "технологическими проблемами".

Нефтегазовое месторождение Troll было обнаружено в 1979 году, находится в северной части Северного моря, недалеко от норвежского города Берген. Согласно данным, опубликованным на сайте компании Equinor, месторождение содержит около 40% запасов газа на норвежском континентальном шельфе.