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Газ в Европе дорожает на новостях о приостановке добычи в Норвегии
Товарно-сырьевые рынки
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Цены на газ в Европе по итогам торгов вторника выросли на 8%, до 413 долларов за тысячу кубометров после сообщения о временной приостановке работы крупного нефтегазового... ПРАЙМ, 19.09.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе по итогам торгов вторника выросли на 8%, до 413 долларов за тысячу кубометров после сообщения о временной приостановке работы крупного нефтегазового месторождения Troll в Норвегии, следует из данных лондонской биржи ICE.
Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 375,4 доллара (-1,6%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 374,3 доллара (-1,9%), ценовой максимум — 413,8 доллара (+8,5%). Последние фьючерсы торговались по 412,6 доллара (+8,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 381,4 доллара за тысячу кубометров.
По данным норвежского газотранспортного оператора Gassco, работы месторождения Troll будет планово приостановлена с 20 по 23 сентября в связи с "технологическими проблемами".
Нефтегазовое месторождение Troll было обнаружено в 1979 году, находится в северной части Северного моря, недалеко от норвежского города Берген. Согласно данным, опубликованным на сайте компании Equinor, месторождение содержит около 40% запасов газа на норвежском континентальном шельфе.