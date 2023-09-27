МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) установила новый рекорд суточных торгов нефтепродуктами, объем составил более 200 000 тонн, обновив максимальное значение с января, сообщила торговая площадка. Германия нарастила импорт нефтепродуктов из Индии

"Двадцать седьмого сентября 2023 года объем торгов в секции "Нефтепродукты" Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) составил 205 969 тонны, что является новым рекордом в натуральном выражении за все время торгов на данном рынке", — говорится в сообщении биржи.

Таким образом, был обновлен рекорд 25 января этого года, когда суточный объем торгов составил 167 732 тонн. Предшествующий ему рекорд был поставлен 12 лет назад — в марте 2011 года (164 960 тонн).

На торгах 27 сентября на долю бензина пришлось 36% (73 900 тонн), на дизельное топливо — 42% (85 900 тонны), на авиакеросин — 12% (24 800 тонн), на мазут — 4% (8 600 тонн), на сжиженные углеводородные газы (СУГи) — 5% (10 400 тонн) всего объема.

Рост торгов нефтепродуктам на внутреннем рынке в России происходит на фоне запрета на экспорт бензина и дизельного топлива, который правительство ввело 21 сентября. Минэнерго РФ ожидает, что мера позволит пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. В министерстве также планируют, что запрет может привести к дополнительному снижению цен.