МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу вечером, однако по итогам квартала могут показать рост в среднем на 26% на ожиданиях дефицита предложения, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Лондон предложил пересмотреть потолок цен на нефть из России

По состоянию на 20.22 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,63%, до 92,53 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,64%, до 91,12 доллара.

Тем не менее, с начала месяца цены на обе марки могут вырасти на 6,6% и 9% соответственно. А за весь третий квартал рост может составить 23,6% для марки Brent и 29,1% для марки WTI.

Главным драйвером роста стали ожидания на рынках дефицита предложения сырья в конце года. Так, в начале сентября Саудовская Аравия сообщила, что продлит до конца года добровольное сокращение добычи нефти, а чуть позднее о продлении добровольного сокращения экспорта нефти до конца года заявила Россия.

Затем инвесторы оценивали доклад ОПЕК+, в котором организация сообщила, что при сохранении добычи на уровне третьего квартала, в четвертом квартале разрыв между спросом и предложением составит в среднем 3,3 миллиона баррелей в сутки.

Влияли на общие ожидания дефицита среди инвесторов также данные о снижении запасов нефти в США: коммерческие запасы приблизительно за три последних месяца снизились на 8%, до 416,3 миллиона баррелей против почти 452 миллионов по состоянию на конец июня.

Также ранее в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 29 сентября их число сократилось на пять — до 502 агрегатов.