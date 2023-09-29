МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу вечером, однако по итогам квартала могут показать рост в среднем на 26% на ожиданиях дефицита предложения, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

Нефтяное месторождение им. В. Филановского

Лондон предложил пересмотреть потолок цен на нефть из России

По состоянию на 20.22 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,63%, до 92,53 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,64%, до 91,12 доллара.

Тем не менее, с начала месяца цены на обе марки могут вырасти на 6,6% и 9% соответственно. А за весь третий квартал рост может составить 23,6% для марки Brent и 29,1% для марки WTI.

Главным драйвером роста стали ожидания на рынках дефицита предложения сырья в конце года. Так, в начале сентября Саудовская Аравия сообщила, что продлит до конца года добровольное сокращение добычи нефти, а чуть позднее о продлении добровольного сокращения экспорта нефти до конца года заявила Россия.

Затем инвесторы оценивали доклад ОПЕК+, в котором организация сообщила, что при сохранении добычи на уровне третьего квартала, в четвертом квартале разрыв между спросом и предложением составит в среднем 3,3 миллиона баррелей в сутки.

Влияли на общие ожидания дефицита среди инвесторов также данные о снижении запасов нефти в США: коммерческие запасы приблизительно за три последних месяца снизились на 8%, до 416,3 миллиона баррелей против почти 452 миллионов по состоянию на конец июня.

Также ранее в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 29 сентября их число сократилось на пять — до 502 агрегатов.