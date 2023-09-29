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2023
https://1prime.ru/commodities/20230929/841854118.html
Нефть марки Brent подорожала на 23,1%, а WTI на 28,5% в третьем квартале
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Мировые цены на нефть по итогам третьего квартала выросли в среднем на 26%, следует из данных торгов. По итогам торгов пятницы стоимость декабрьского фьючерса нефти марки Brent... ПРАЙМ, 29.09.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, новости, мир, цены на нефть, wti, brent
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Нефть марки Brent подорожала на 23,1%, а WTI на 28,5% в третьем квартале
Цена нефти марки Brent выросла на 23,1%, а WTI на 28,5% по итогам III квартала
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть по итогам третьего квартала выросли в среднем на 26%, следует из данных торгов.
По итогам торгов пятницы стоимость декабрьского фьючерса нефти марки Brent снизилась на 1%, до 92,2 доллара за баррель, ноябрьского фьючерса WTI — также на 1%, до 90,79 доллара.
Тем не менее, за период с июля по сентябрь Brent подорожал на 23,1%, WTI — на 28,5%. В среднем две марки подорожали на 25,8%.
За месяц цена марки Brent выросла на 6,1%, WTI — на 8,6%. При этом за девять месяцев марки "черного золота" подорожали на 7,3% и 12,8% соответственно.