МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть по итогам третьего квартала выросли в среднем на 26%, следует из данных торгов. Лондон предложил пересмотреть потолок цен на нефть из России

По итогам торгов пятницы стоимость декабрьского фьючерса нефти марки Brent снизилась на 1%, до 92,2 доллара за баррель, ноябрьского фьючерса WTI — также на 1%, до 90,79 доллара.

Тем не менее, за период с июля по сентябрь Brent подорожал на 23,1%, WTI — на 28,5%. В среднем две марки подорожали на 25,8%.

За месяц цена марки Brent выросла на 6,1%, WTI — на 8,6%. При этом за девять месяцев марки "черного золота" подорожали на 7,3% и 12,8% соответственно.