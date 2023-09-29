ВАШИНГТОН, 29 сен — ПРАЙМ. США считают, что ценовой потолок на нефть из РФ является полезным и жизнеспособным инструментом, не намерены от него отказываться, заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Джон Кирби. Вашингтон надеется избежать шатдауна

Он отвечал на вопрос журналиста, не считают ли в Вашингтоне затею провальной в свете сообщений о продажах российской нефти выше потолка, установленного на уровне 60 долларов за баррель.

"Мы все равно считаем, что ценовой потолок – полезный и жизнеспособный инструмент… Нет ощущения, что от ценового потолка как инструмента откажутся. Нет никаких изменений, о которых я мог бы объявить сегодня", — сказал Кирби.

Он добавил, что США, сами отказавшиеся от закупок российской нефти, хотят, чтобы ценовым потолком пользовались все остающиеся покупатели.