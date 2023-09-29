2023-09-29T22:28:25+03:00
2023-09-29T22:28:25+03:00
2023-09-29T22:28:25+03:00
2023
https://1prime.ru/commodities/20230929/841854231.html
Вашингтон назвал ценовой потолок на нефть из России полезным инструментом
Товарно-сырьевые рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
США считают, что ценовой потолок на нефть из РФ является полезным и жизнеспособным инструментом, не намерены от него отказываться, заявил координатор стратегических коммуникаций... ПРАЙМ, 29.09.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, новости, сша, ценовой потолок, нефть
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/36/833923693.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/36/833923693.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/36/833923692.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/36/833923692.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/36/833923680.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/36/833923680.jpg
https://1prime.ru/finance/20230929/841854028.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 29 сен — ПРАЙМ. США считают, что ценовой потолок на нефть из РФ является полезным и жизнеспособным инструментом, не намерены от него отказываться, заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Джон Кирби.
Он отвечал на вопрос журналиста, не считают ли в Вашингтоне затею провальной в свете сообщений о продажах российской нефти выше потолка, установленного на уровне 60 долларов за баррель.
"Мы все равно считаем, что ценовой потолок – полезный и жизнеспособный инструмент… Нет ощущения, что от ценового потолка как инструмента откажутся. Нет никаких изменений, о которых я мог бы объявить сегодня", — сказал Кирби.
Он добавил, что США, сами отказавшиеся от закупок российской нефти, хотят, чтобы ценовым потолком пользовались все остающиеся покупатели.