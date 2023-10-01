ВАШИНГТОН, 1 окт — ПРАЙМ. Введенный США и их союзниками в 2022 году потолок цен на российскую нефть следует отменить, поскольку он не позволяет сократить доходы РФ от экспорта углеводородов, считает нефтяной стратег Bloomberg First Word Джулиан Ли. Вашингтон назвал ценовой потолок на нефть из России полезным инструментом

"Пришло время отменить потолок цен на российскую нефть. Ограничения не вредят доходу России, но повышают экологические риски", — написал Ли в своей колонке, опубликованной на сайте агентства Bloomberg.

По мнению эксперта, ограничительные меры Запада привели к росту рискованных операций по перевалке сырья в море с одних танкеров на другие, что повышает вероятность экологической катастрофы в случае аварии и разлива углеводородов.

"С тех пор, как мировые цены на нефть выросли за последние месяцы, также повысилась и ценность российской нефти. Urals теперь ближе к 100 долларам за баррель, чем к 60, а большинство владельцев судов, которые ее перевозят, готовы игнорировать потолок цен", — указывает Ли.

Аналитик подчеркивает, что эффективность потолка цен изначально зависела от потребности России в западных судах и сервисах для продолжения движения "черного золота" на международные рынки и готовности экспортировать его в рамках установленного Западом потолка.

Помимо этого, судовладельцы "едва нуждаются в доказательстве" грузовладельцем, что перевозимая нефть была куплена с учетом действия потолка, но даже если подобные документы предъявляются, то "нет никакого желания и способа проверять, что написанное в аффидевите является правдой".

В сентябре глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто в интервью РИА Новости также заявил, что введенный Западом потолок цен на российский энергоресурс представляет собой иррациональные действия, нарушающие все принципы международной торговли, и что Каракас не согласен с "манипуляцией рынком, ни при каких условиях".

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин своим указом запретил с 1 февраля поставлять сырье иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.