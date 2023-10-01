ВАШИНГТОН, 1 окт — ПРАЙМ. Введенный США и их союзниками в 2022 году потолок цен на российскую нефть следует отменить, поскольку он не позволяет сократить доходы РФ от экспорта углеводородов, считает нефтяной стратег Bloomberg First Word Джулиан Ли.

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"Пришло время отменить потолок цен на российскую нефть. Ограничения не вредят доходу России, но повышают экологические риски", — написал Ли в своей колонке, опубликованной на сайте агентства Bloomberg.

По мнению эксперта, ограничительные меры Запада привели к росту рискованных операций по перевалке сырья в море с одних танкеров на другие, что повышает вероятность экологической катастрофы в случае аварии и разлива углеводородов.

"С тех пор, как мировые цены на нефть выросли за последние месяцы, также повысилась и ценность российской нефти. Urals теперь ближе к 100 долларам за баррель, чем к 60, а большинство владельцев судов, которые ее перевозят, готовы игнорировать потолок цен", — указывает Ли.

Аналитик подчеркивает, что эффективность потолка цен изначально зависела от потребности России в западных судах и сервисах для продолжения движения "черного золота" на международные рынки и готовности экспортировать его в рамках установленного Западом потолка.

Помимо этого, судовладельцы "едва нуждаются в доказательстве" грузовладельцем, что перевозимая нефть была куплена с учетом действия потолка, но даже если подобные документы предъявляются, то "нет никакого желания и способа проверять, что написанное в аффидевите является правдой".

В сентябре глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто в интервью РИА Новости также заявил, что введенный Западом потолок цен на российский энергоресурс представляет собой иррациональные действия, нарушающие все принципы международной торговли, и что Каракас не согласен с "манипуляцией рынком, ни при каких условиях".

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин своим указом запретил с 1 февраля поставлять сырье иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.