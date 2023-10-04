МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются на 3,5%, а стоимость барреля марки Brent впервые с начала сентября опустилась ниже 88 долларов, следует из данных торгов. Цены на нефть снижаются на фоне укрепления доллара

По состоянию на 18.16 мск цена декабрьских фьючерсов на Brent снижалась на 3,42%, до 87,81 доллара за баррель, опустившись ниже 88 долларов впервые с 1 сентября. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 3,31%, до 86,28 доллара.

В среду мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании подтвердил приверженность текущим условиям сделки и тем самым рекомендовал сохранить действующие квоты на добычу нефти. В коммюнике альянс заявил, что декларация о сотрудничестве продлится до конца 2024 года. Тем не менее, заседание не принесло инвесторам новостей о взглядах ОПЕК+ на дальнейшую политику в отношении сокращений добычи.

"Нефтяным рынкам это не понравилось, поскольку существовали определенные ожидания того, что Саудовская Аравия выдвинет идею о переносе текущих сокращений на 2024 год. В то же время участившиеся разговоры о том, что на рынок поступит больше предложения из стран, не входящих в ОПЕК, на этой неделе работают не в пользу "бычьего" рынка", — приводит портал MarketWatch слова управляющего партнера SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Также днем были опубликованы официальные данные по запасам нефти в США. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 29 сентября, сократились на 2,2 миллиона баррелей при ожидании аналитиков уменьшения лишь на 0,5 миллиона. Однако запасы бензина выросли за тот же период на 6,5 миллиона баррелей, хотя эксперты прогнозировали рост на 0,2 миллиона.