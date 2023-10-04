МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 4,5-4,6%, стоимость барреля марки Brent впервые с 1 сентября опустилась ниже 87 долларов, следует из данных торгов. Цена нефти Brent опустилась до 88 долларов за баррель впервые с 1 сентября

По состоянию на 19.06 мск цена декабрьских фьючерсов на Brent снижалась на 4,5% — до 86,83 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 4,63% — до 85,08 доллара.