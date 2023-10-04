2023-10-04T19:22:33+03:00
2023-10-04T19:22:33+03:00
2023-10-04T19:22:33+03:00
2023
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Цена нефти Brent опустилась ниже $87 за баррель впервые с 1 сентября
Товарно-сырьевые рынки
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Мировые цены на нефть падают на 4,5-4,6%, стоимость барреля марки Brent впервые с 1 сентября опустилась ниже 87 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 19.06 мск цена... ПРАЙМ, 04.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 4,5-4,6%, стоимость барреля марки Brent впервые с 1 сентября опустилась ниже 87 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.06 мск цена декабрьских фьючерсов на Brent снижалась на 4,5% — до 86,83 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 4,63% — до 85,08 доллара.