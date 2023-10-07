МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Темпы падения цен на "черное золото" достигли максимума с 23 сентября прошлого года, появляются опасения, что "шок Лемана" повторится, пишет японское издание JB Press. Эр-Рияд заявил о готовности нарастить добычу нефти в случае повышения цены

Издание напоминает, что 4 октября цена американских фьючерсов на нефть марки WTI резко упала. По сравнению с предыдущим днем она уменьшилась на 5,01 доллара, достигнув отметки в 84,22 доллара за баррель.

Журналист издания считает, что причиной этому послужило увеличение американских запасов бензина, которые значительно превысили ожидания рынка (плюс 6,48 миллиона баррелей за неделю).

А важным фактором стал дефицит предложения, добавляет он.

Автор статьи предполагает, что с точки зрения спроса и предложения существует большая вероятность того, что "черное золото" будет дешеветь некоторое время.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Издание указывает, что несмотря на сокращение добычи ОПЕК, глобальное производство этого сырья растет.

Как JB Press сообщает, Эр-Рияд и Москва в июле добровольно сократили добычи нефти. Однако, как заметил рынок, объемы производства этого энергоресурса ОПЕК увеличиваются уже два месяца подряд: 2 октября агентство Reuters заявило, что в сентябре они составили 27,73 миллиона баррелей в день, что на 120 тысяч баррелей больше, чем в предыдущем месяце.

Это явление было обусловлено несколькими причинами. Во-первых, выросла добыча "черного золота" Нигерии и Иране. Во-вторых, российский экспорт данного сырья демонстрирует хорошие показатели, что делает западные меры по ограничению цен бесполезными. В-третьих, согласно обзору Федерального резервного банка Далласа, активность в основных нефтедобывающих штатах США возросла. И наконец, отмечается рост поставок из государств, не входящих в ОПЕК, отмечает автор издания.

СПРОС

Японское СМИ предполагает, что в следующем году ожидается падение спроса на нефть из-за повышения цен, так как потолок Запада на российское сырье больше не эффективен.

"Российские экспортеры находят способы продавать ресурс, не прибегая к услугам западных транспортных и страховых компаний, что делает меры по ограничению цен бесполезными. Западные страны не пересматривали "потолок" с марта этого года, а министр финансов США Джанет Йеллен, которая инициировала введение этого ограничения, заявила, что оно больше не работает так, как ожидалось", — пишет JB Press.

Более того, автор статьи опасается, что рост доходности государственных облигаций в США и других ведущих промышленно развитых державах приведет к экономическому спаду, что снизит спрос на "черное золото".

Журналист издания прогнозирует, что если сырье и дальше будет дешеветь, повторится "шок Лемана" 2008 года.

В 2008 году произошел резкий ценовой скачок ресурса от подорожания и удешевлению, что привело к краху фирмы Lehman Brothers спустя несколько месяцев. Тогда считали, что Америка таким образом гарантируют себе "мягкую посадку", но автор издания предполагает, что стремительный рост стоимости нефти повлечет ужесточение [американской] кредитно-денежной политики и обернется кризисом.

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