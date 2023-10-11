2023-10-11T19:42:37+03:00
2023-10-11T19:42:37+03:00
2023-10-11T19:42:37+03:00
2023
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В Минэнерго заявили о снижении цены на топливо в мелком опте
Товарно-сырьевые рынки
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Стоимость топлива в мелком опте снизилась на 7000 рублей после введения запрета на экспорт нефтепродуктов, это существенно, но меньше, чем на бирже, сообщил журналистам в кулуарах... ПРАЙМ, 11.10.2023
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, бензин, россия, экспорт, топливо, цены на топливо, минэнерго
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Стоимость топлива в мелком опте снизилась на 7000 рублей после введения запрета на экспорт нефтепродуктов, это существенно, но меньше, чем на бирже, сообщил журналистам в кулуарах РЭН первый замминистра энергетики России Павел Сорокин.
"Мы видим, что с момента введения запрета на экспорт нефтепродуктов цены в мелком опте упали на 7000 рублей, это достаточно существенный показатель. Он пока меньше биржи, но это объясняется тем, что всегда есть временной лаг между падением оптовых и мелкооптовых цен, потому что нужно время на доставку, на оборачиваемость запасов", — сказал он.
По данным Росстата, средняя розничная цена дизельного топлива в России за неделю со 2 по 9 октября снизилась на 0,45%, или на 29 копеек — до 64,61 рубля за литр. Неделей ранее — с 25 сентября по 2 октября — цена дизтоплива снизилась впервые после непрерывного роста с середины мая на 0,14%, до 64,9 рубля за литр. Средняя цена бензина на неделе со 2 по 9 октября также продолжила снижаться и опустилась на 0,48%, до 55,41 рубля за литр.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.