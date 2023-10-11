МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Стоимость топлива в мелком опте снизилась на 7000 рублей после введения запрета на экспорт нефтепродуктов, это существенно, но меньше, чем на бирже, сообщил журналистам в кулуарах РЭН первый замминистра энергетики России Павел Сорокин. В МВФ отметили смешанный эффект санкций для экспорта нефти из России

"Мы видим, что с момента введения запрета на экспорт нефтепродуктов цены в мелком опте упали на 7000 рублей, это достаточно существенный показатель. Он пока меньше биржи, но это объясняется тем, что всегда есть временной лаг между падением оптовых и мелкооптовых цен, потому что нужно время на доставку, на оборачиваемость запасов", — сказал он.

По данным Росстата, средняя розничная цена дизельного топлива в России за неделю со 2 по 9 октября снизилась на 0,45%, или на 29 копеек — до 64,61 рубля за литр. Неделей ранее — с 25 сентября по 2 октября — цена дизтоплива снизилась впервые после непрерывного роста с середины мая на 0,14%, до 64,9 рубля за литр. Средняя цена бензина на неделе со 2 по 9 октября также продолжила снижаться и опустилась на 0,48%, до 55,41 рубля за литр.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.