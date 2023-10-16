МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Бюджетное правило с отсечкой базовой цены на нефть в 60 долларов лучше, чем предыдущее — о нем, в том числе, просил рынок, сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев. Счетная палата ждет обоснования новой цены на нефть в макропрогнозе

"У нас в том году было 60 долларов за баррель, просто выраженные в рублях, а теперь 60 долларов вернулись в традиционный механизм. Он, на самом деле, лучше. Нас и рынок просил об этом", — сказал он.

Ранее в понедельник Счетная палата опубликовала заключение на проект бюджета 2024 — 2026 годов, где отметила риски недостижения среднегодовой цены нефти марки Urals в 60 долларов за баррель, предусмотренных в качестве планки отсечения для пополнения бюджета в законопроекте, корректирующем бюджетное правило.

Сейчас Бюджетный кодекс определяет объем базовых нефтегазовых доходов бюджета в абсолютном выражении — 8 триллионов рублей с дальнейшей ежегодной индексацией на 4% начиная с 2026 года. Доходы сверх этой суммы должны направляться в ФНБ. Законопроект кабмина № 448564-8, принятый Госдумой в первом чтении, предусматривает корректировку бюджетного правила — переход к определению базовых нефтегазовых доходов исходя из базовой цены на нефть в 60 долларов за баррель с ежегодной индексацией на 2% начиная с 2027 года.

Как отметили в заключении контрольного ведомства аудиторы, в пояснительной записке к законопроекту не содержится обоснований необходимости корректировки конструкции бюджетного правила, а также величины базовых цен, в частности, на нефть.