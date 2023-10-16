ВАШИНГТОН, 16 окт — ПРАЙМ. Исполняющий обязанности помощника по экономической политике министра финансов США Эрик Ван Ностранд признал, что российская нефть все еще торгуется с участием сервисов внутри стран G7. Минфин назвал лучшую базовую цену на нефть

"Мы признаем, что в последние месяцы больше нефти продается за пределами "Большой семерки". Это тот тренд, который мы ожидали", — сказал он в ходе онлайн-выступления в институте Брукингса.

Ностранд добавил, что, по оценке американского минфина, "значительная доля российской нефти" все еще торгуется с участием сервисов внутри стран "семерки", что обуславливает необходимость Запада ужесточать контроль за соблюдением действия потолка.

По его словам, юрисдикции стран, которые ввели потолок цен, контролируют "более 90% морских услуг и индустрию страхования", которые якобы нужны России для продолжения торговли нефтью.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что российские компании соблюдают указ президента и не продают нефть по потолку. По мнению Новака, эти ценовые ограничения являются "инструментом, который никогда не использовался, и он не только неэффективен, он вреден, он может полностью исковеркать весь рынок и только принести негативные последствия, для потребителей в первую очередь".