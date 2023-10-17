ПРАГА, 17 окт — ПРАЙМ. Чехия планирует в ближайшие месяцы избавиться от зависимости от российской нефти и ядерного топлива для АЭС, заявил во вторник, выступая на конференции SH!FTS в Праге, премьер страны Петр Фиала, сообщило агентство ЧТК. Польша расколота. Потеряет ли Украина заклятого друга

"Мы планируем в течение нескольких ближайших месяцев полностью избавиться от зависимости от российской нефти, как ранее полностью избавились от зависимости от российского газа. То же самое произойдет в ближайшее время и с поставками ядерного топлива из РФ для наших АЭС. Чехия должна стать гораздо более сильным государством в области энергетики, включая контроль над ключевым сырьем. Энергетическая безопасность и суверенитет являются важнейшим условием национальной безопасности", — сказал Фиала.

По словам премьера, госорганы взяли на себя ответственность за значительную часть того, что до недавнего времени находилось в руках частных инвесторов или других государств. Эти шаги в области энергетической безопасности, считает Фиала, были абсолютно необходимы и связаны с угрозами и вызовами, с которыми мир сталкиваемся в последнее время.

При этом Фиала напомнил, что Чехия получила долю в западных терминалах сжиженного природного газа (СПГ), купила оператора газопровода Net4Gas и готовится к увеличению мощности трансальпийского газопровода TAL. Предполагается также строительство новых ядерных реакторов, как обычных, так и малых модульных.

Как ранее сообщила пресс-служба энергетической компании ČEZ, использование СПГ-терминала в порту нидерландского города Эмсхавена, а также классические поставки газа по трубопроводам из Норвегии позволили Чехии полностью отказаться от газа из РФ.

В свою очередь, пресс-секретарь оператора чешских нефтепроводов компании Mero Барбора Путцова сообщила 11 сентября РИА Новости, что две трети из общего объема импорта нефти Чехией в первом полугодии 2023 года поступило из РФ по южной ветке трубопровода "Дружба". На Чехию распространяется временное исключение из санкций ЕС на поставки нефти из России. Другую часть необходимой для себя нефти Чехия получает посредством трубопроводов IKL из Германии и TAL из Италии. В целом за 2022 год Чехия импортировала по трубопроводам с запада и востока Европы 7,4 миллиона тонн нефти, что на 7% больше, чем годом ранее.

Топливо для обеих чешских АЭС, "Темелин" (на юго-западе страны) и "Дукованы" (на юго-востоке страны), до сих пор поставляла топливная компания "Росатома" ТВЭЛ. Однако в конце марта этого года представитель компании ČEZ Ладислав Кржиж сообщил, что со следующего года поставщиком топлива для станции "Дукованы" станет американская компания Westinghouse. Ранее сообщалось, что с 2024 года на АЭС "Темелин" вместо ТВЭЛ топливо будут поставлять Westinghouse и французская компания Framatome. Чешские власти аргументируют эти замены соображениями национальной безопасности.