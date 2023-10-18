МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем ускорили рост до почти 3%, влияют на котировки геополитические риски, а также данные Американского института нефти (API) по запасам в США, свидетельствуют данные торгов.

Нефтеналивной терминал

США ввели санкции за нарушение ценового потолка на нефть из России

По состоянию на 13.59 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,74%, до 92,36 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 2,89%, до 87,91 долларов. Утром нефть дорожала на 2%.

Эскалация на Ближнем Востоке усиливает опасения трейдеров по поводу перспектив поставок нефти. Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга.

"Трейдеры внимательно следят за любыми признаками того, что конфликт распространится таким образом, что он сможет оказать большое влияние на поставки", — сказал агентству Bloomberg аналитик Energy Aspects Ричард Бронз (Richard Bronze).

Инвесторы также ожидают статистику от минэнерго США по запасам нефти за прошлую неделю. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 13 октября снизились на 0,3 миллиона баррелей. В ночь на среду Американский институт нефти (API) оценил снижение в 4,4 миллиона баррелей.