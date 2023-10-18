МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем ускорили рост до почти 3%, влияют на котировки геополитические риски, а также данные Американского института нефти (API) по запасам в США, свидетельствуют данные торгов. США ввели санкции за нарушение ценового потолка на нефть из России

По состоянию на 13.59 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,74%, до 92,36 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 2,89%, до 87,91 долларов. Утром нефть дорожала на 2%.

Эскалация на Ближнем Востоке усиливает опасения трейдеров по поводу перспектив поставок нефти. Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга.

"Трейдеры внимательно следят за любыми признаками того, что конфликт распространится таким образом, что он сможет оказать большое влияние на поставки", — сказал агентству Bloomberg аналитик Energy Aspects Ричард Бронз (Richard Bronze).

Инвесторы также ожидают статистику от минэнерго США по запасам нефти за прошлую неделю. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 13 октября снизились на 0,3 миллиона баррелей. В ночь на среду Американский институт нефти (API) оценил снижение в 4,4 миллиона баррелей.