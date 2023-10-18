МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Введение эмбарго на экспорт нефти в Израиль не окажет влияния на мировой рынок этого сырья, в том числе на цены, нынешняя реакция на соответствующие призывы краткосрочная, таким мнением поделился с РИА Новости эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Валерий Емельянов. Иран призвал мусульманские страны ввести ограничения против Израиля

Ранее в среду глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан призвал ввести эмбарго на поставки нефти Израилю, а также провести суд над Тель-Авивом за его "военные преступления" против палестинского народа в секторе Газа. Днем нефть дорожала почти на 3% после заявления, однако на 16.52 мск замедлила рост и дорожает примерно на 1,6%.

“Влияние израильской экономики на рынок нефти ничтожно мало. Мало того, что он может легко найти и заместить объемы, которые в теории до него не дойдут (сам Иран с Израилем, разумеется, не торгует), так даже полное эмбарго не окажет никакого влияния на рынок нефти. Сегодняшняя реакция — чисто спекулятивная и краткосрочная”, — сказал он.

По оценке собеседника агентства, Израиль потребляет в среднем до 230 тысяч баррелей в сутки против 100 миллионов баррелей в мировом балансе. Таким образом, доля Израиля едва превышает 0,2% в глобальном потреблении топлива, уточняет Емельянов.

Эскалация на Ближнем Востоке усиливает опасения трейдеров по поводу перспектив поставок нефти.