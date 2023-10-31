МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Россия вряд ли заметно увеличит отгрузки нефти в ноябре, продолжит и дальше соблюдать дополнительное добровольное сокращение экспорта, которое уже было отыграно рынком, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Котировки нефти демонстрируют небольшой рост

Ранее 31 октября газета "Коммерсант" со ссылкой на аналитическую компанию Kpler сообщила, что Россия может резко увеличить экспорт нефти в ноябре. Морские отгрузки нефти могут вырасти на 200 тысяч баррелей в сутки относительно октября, достигнув рекордных значений с мая этого года. Компании вынуждены перенаправлять нефть на экспорт из-за ремонтов на НПЗ, пишет издание.

"Я не уверен, что средний показатель ежесуточного экспорта за ноябрь будет выше, чем в октябре. Незначительное увеличение, например, может произойти даже из-за плохой погоды в порту… Но с точки зрения государственной стратегии повышения объемов экспорта в ноябре не должно быть. Россия с сентября взяла на себя добровольное сокращение экспорта нефти еще на 300 000 баррелей по сравнению с началом года. Поэтому в сентябре-ноябре должны быть примерно одинаковые объемы экспорта", — сказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

С ним согласен эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов. По его словам, хоть Россия и нарастила объем морских поставок нефти в сентябре, он все еще был ниже, чем в мае. Рынок уже отыграл сокращение экспорта из России, а также сокращение добычи Саудовской Аравией. "Частичное восстановление экспорта нефти и нефтепродуктов из РФ не окажет драматичного воздействия на нефтяной рынок", — пояснил он.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса. С ноября альянс вновь сократил добычу на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. По итогам заседания 4 июня этого года ОПЕК+ объявил о продлении соглашений на 2024 год и снижении целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей.

Кроме того, Россия в марте начала сокращения добычи нефти сверх квот — на 500 тысяч баррелей в сутки. В апреле к ней присоединился и ряд других членов ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию. В итоге общее добровольное снижение добычи составило 1,66 миллиона баррелей. Оно продлится до конца 2024 года.

У Москвы и Эр-Рияда есть и дополнительные добровольные сокращения. Саудовская Аравия с июля сокращает свою добычу дополнительно на 1 миллион баррелей в сутки, пока решение действует до конца года. Россия в свою очередь с августа дополнительно сокращает экспорт: в первый месяц на 500 тысяч баррелей в сутки, а в сентябре-декабре — на 300 тысяч баррелей в сутки. Обе страны заявили, что в ноябре могут пересмотреть объемы этих дополнительных сокращений — причем как усилить, так и смягчить.