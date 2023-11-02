МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о возврате к расчету бюджетного правила исходя из базовой цены на нефть в 60 долларов за баррель, а также об определении функции исполнения бюджетов разных уровней в следующем году. Путин подписал закон об агрегаторах спроса на оптовом рынке электроэнергии

Ранее Бюджетный кодекс устанавливал объем базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета на уровне восьми триллионов рублей с дальнейшей ежегодной индексацией на четыре процента начиная с 2026 года. Согласно новому закону, базовая стоимость за сырье составит 60 долларов за баррель с ежегодной индексацией на два процента начиная с 2027 года.

Как отмечал ранее замглавы Минфина РФ Алексей Лавров, предлагается "вернуться к конструкции бюджетного правила, которое действовало до прошлого года – к привязке базовых нефтегазовых доходов к цене на нефть". Переход к такой конструкции "делает бюджет гораздо более устойчивым, в том числе позволяет учесть валютный курс и все остальные факторы", указывал он.

Более того, природный газ будут рассчитывать по базовой цене в 250 долларов за тысячу кубометров, также с ежегодной индексацией на два процента начиная с 2027 года.

Закон распространит на следующий год право выдачи госгарантий и госкредитов правительством, норму об увеличении резервного фонда кабмина в случае поступления ненефтегазовых допдоходов, о предоставлении казначейских кредитов на покрытие кассовых разрывов всем регионам. Также продлеваются нормативы распределения акцизов на ГСМ до 2026 года, а также нормы об особенностях исполнения региональных и местных бюджетов на 2024 год.