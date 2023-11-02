МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о возврате к расчету бюджетного правила исходя из базовой цены на нефть в 60 долларов за баррель, а также об определении функции исполнения бюджетов разных уровней в следующем году.

Президент РФ Владимир Путин

Путин подписал закон об агрегаторах спроса на оптовом рынке электроэнергии

Ранее Бюджетный кодекс устанавливал объем базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета на уровне восьми триллионов рублей с дальнейшей ежегодной индексацией на четыре процента начиная с 2026 года. Согласно новому закону, базовая стоимость за сырье составит 60 долларов за баррель с ежегодной индексацией на два процента начиная с 2027 года.

Как отмечал ранее замглавы Минфина РФ Алексей Лавров, предлагается "вернуться к конструкции бюджетного правила, которое действовало до прошлого года – к привязке базовых нефтегазовых доходов к цене на нефть". Переход к такой конструкции "делает бюджет гораздо более устойчивым, в том числе позволяет учесть валютный курс и все остальные факторы", указывал он.

Более того, природный газ будут рассчитывать по базовой цене в 250 долларов за тысячу кубометров, также с ежегодной индексацией на два процента начиная с 2027 года.

Закон распространит на следующий год право выдачи госгарантий и госкредитов правительством, норму об увеличении резервного фонда кабмина в случае поступления ненефтегазовых допдоходов, о предоставлении казначейских кредитов на покрытие кассовых разрывов всем регионам. Также продлеваются нормативы распределения акцизов на ГСМ до 2026 года, а также нормы об особенностях исполнения региональных и местных бюджетов на 2024 год.