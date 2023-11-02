МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Разрастание конфликта на Ближнем Востоке повлечет за собой резкий ценовой скачок на "черное золото", а мировая экономика потеряет два триллиона долларов, сообщает The New York Times со ссылкой на главного экономиста EY-Parthenon Грегори Дако. "Газпром нефть" будет искать в Китае партнеров для сбыта водорода

EY-Parthenon — это консалтинговое подразделение британской группы Ernst & Young.

Экономист предполагает, что на данный момент мир "переживает сразу два энергетических шока одновременно" — войну Израиля и ХАМАС и конфликт России и Украины. При самом худшем развитии событий нефть марки Brent будет стоить 150 долларов за баррель (утром 2 ноября на торгах на бирже ICE Brent торговали по 85,36 долларов за баррель).

По словам Дако, мировая экономика вступит в умеренную рецессию, а мировой рынок акций упадет.

Местом с самыми пессимистичными перспективами является Африка к югу от Сахары, считает заместитель эксперта Айхана Косе. Ведь там отметили снижение общего объема производства на 3,3 процента еще до начала боевых действий.

Кроме того, увеличение стоимости сырья предрек Bank of Amerika. По мнению организации, цены на нефть будут достигать 120-130 долларов за баррель.

JPMorgan ожидает сокращения израильского ВВП в четвертом квартале (октябрь-декабрь) на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По данным Центрального статистического бюро Израиля, в четвертом квартале 2022 года экономика страны выросла на 5,8 процента в годовом выражении, а по итогам всего прошлого года — на 6,5 процента.