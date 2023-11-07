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https://1prime.ru/commodities/20231107/842195253.html
Цена нефти Brent упала ниже 83 долларов за баррель впервые с 25 августа
Товарно-сырьевые рынки
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Мировые цены на нефть ускорили снижение и теряют 2,7%, а стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 83 долларов за баррель впервые с 25 августа, свидетельствуют данные торгов. По... ПРАЙМ, 07.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение и теряют 2,7%, а стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 83 долларов за баррель впервые с 25 августа, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.34 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,7%, до 82,86 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 2,72%, до 78,62 доллара.