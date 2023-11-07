МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение и теряют 2,7%, а стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 83 долларов за баррель впервые с 25 августа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.34 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,7%, до 82,86 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 2,72%, до 78,62 доллара.