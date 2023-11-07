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2023
https://1prime.ru/commodities/20231107/842196995.html
Цена нефти Brent опустилась ниже 82 долларов впервые с 24 августа
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Мировые цены на нефть ускорили снижение и теряют почти 4%, а стоимость марки Brent опустилась до 82 долларов за баррель впервые с 24 августа, свидетельствуют данные торгов. По... ПРАЙМ, 07.11.2023
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, мир, торги, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение и теряют почти 4%, а стоимость марки Brent опустилась до 82 долларов за баррель впервые с 24 августа, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.33 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,66%, до 82,06 доллара за баррель, минутами ранее достигнув уровня в 82 доллара — впервые с 24 августа. Декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 3,8%, до 77,77 доллара.