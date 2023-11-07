МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение и теряют почти 4%, а стоимость марки Brent опустилась до 82 долларов за баррель впервые с 24 августа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.33 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,66%, до 82,06 доллара за баррель, минутами ранее достигнув уровня в 82 доллара — впервые с 24 августа. Декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 3,8%, до 77,77 доллара.