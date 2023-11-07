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2023
https://1prime.ru/commodities/20231107/842197211.html
Минэнерго США понизило прогноз средней цены нефти Brent на 2023 год
Товарно-сырьевые рынки
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Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 83,99 доллара с 84,09 доллара за баррель,... ПРАЙМ, 07.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 83,99 доллара с 84,09 доллара за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.
Также EIA понизило прогноз средней цены Brent на 2024 год — до 93,24 доллара с 94,91 доллара.
Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2023 год был снижен — до 79,41 доллара за баррель с октябрьской оценки в 79,59 доллара, как и прогноз на 2024 год — до 89,24 доллара с 90,91 доллара.
Ранее стоимость марки Brent опустилась до 82 долларов за баррель впервые с 24 августа