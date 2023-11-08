МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Перенос с 2024 на 2025 год начала применения внебиржевых котировок Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) при расчете цены нефти для налогообложения связан с тем, что необходимо согласовать с биржей механизм расчета средней котировки, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам. Эксперт считает, что снижение цен на нефть носит фундаментальный характер

"Потому что порядок расчета цен еще не совершенен. И там необходимо, чтобы отрасль с биржей согласовала порядок расчета средней котировки. Почему? Потому что сейчас там учитываются сделки между взаимозависимыми лицами. И, соответственно, когда мы считаем среднее значение, надо отсекать самые низкие цены и самые верхние, так называемые, 25%, квантиль. Сейчас в порядке расчета эти усовершенствования не сделаны", — ответил Сазанов на соответствующий вопрос.

Также он добавил, что, если требуемый порядок расчета котировок будет усовершенствован раньше, например, с 1 июля, Минфин РФ готов соответственно сдвинуть срок начала ее применения.

Ранее правительство подготовило уточнения в Налоговый кодекс, согласно которым в случае их принятия в 2024 году для расчета экспортной цены нефти в целях налогообложения будут использоваться две котировки, в зависимости от того, какая окажется выше.

Первая будет основываться на корзине сортов North Sea Dated, в расчет которой включается и цена Brent, минус 20 долларов за баррель. Вторая — это цена нефти в портах РФ, рассчитанная агентством Argus, плюс стоимость транспортировки морским транспортом до мировых рынков, установленная кабмином (но не менее 2 долларов за баррель).

Кроме того, согласно действующему закону в этих же целях с начала 2024 года будет использоваться котировка, которая будет рассчитываться на основе цены нефти на внебиржевых сделках Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Но в предлагаемых правительством уточнениях она вводится в 2025 году.