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2023
https://1prime.ru/commodities/20231108/842211380.html
Цена нефти марки Brent снизилась до $80 за баррель впервые с июля
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются примерно на 2%, а стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 80 доллара за баррель впервые с 21 июля, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 08.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются примерно на 2%, а стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 80 доллара за баррель впервые с 21 июля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.01 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,9%, до 80,05 доллара за баррель, минутами ранее она опускалась ниже 80 долларов — впервые с 21 июля. Декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 2,09%, до 75,73 доллара.