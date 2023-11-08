МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются примерно на 2%, а стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 80 доллара за баррель впервые с 21 июля, свидетельствуют данные торгов. Эксперт считает, что снижение цен на нефть носит фундаментальный характер

По состоянию на 19.01 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,9%, до 80,05 доллара за баррель, минутами ранее она опускалась ниже 80 долларов — впервые с 21 июля. Декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 2,09%, до 75,73 доллара.