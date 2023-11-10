МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Экспорт российской нефти из порта Мурманска в Бразилию выгоден ценой доставки, логистическое плечо лишь на 15% длиннее, чем у Гайаны, а сырье по качеству превосходит американское, что делает поставки РФ на этот рынок конкурентоспособными, но все же республике выгоднее закупать нефтепродукты, такое мнение РИА Новости высказала консультант компании "Имплемента" Евгения Попова. Инвесторы пока игнорируют снижение цен на нефть

"Поставки в Бразилию из Мурманска характеризуются достаточно хорошим логистическим плечом. Стоимость логистики 5-6 долларов за баррель, что выгоднее поставок нефти в Индию и Китай из этого же порта. По качественным характеристикам и российская нефть, и нефть из Гайаны являются легкими малосернистыми. При этом логистическое плечо от Гайаны до Бразилии короче лишь на 15%. Так, при определенных конъюнктурных условиях, поставки из РФ могут быть выгоднее. Нефть из США уступает по качественным характеристикам", — сказала она.

По словам эксперта, осенью РФ отгружала республике легкую малосернистую нефть Varandey Blend в то время как другие, менее премиальные сорта, поставлялись преимущественно в Индию и Китай. Попова подчеркнула, что, хотя Бразилия сама — нефтедобывающая страна, она импортирует нефть и нефтепродукты для покрытия возникающих локальных дефицитов и при закупке российской нефти руководствуется исключительно экономическими предпосылками.

Наращивание же поставок из России возможно лишь в небольших объемах, поскольку "при сотрудничестве с РФ для страны более выгодной является закупка дисконтных продуктов переработки, а не сырой нефти", добавила Попова. Она напомнила, что Бразилия активно наращивала импорт топлива РФ, начиная с февраля 2023 года, после вступления в силу эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты. Сейчас, в связи ограничением экспорта бензина и дизтоплива, поставки нефтепродуктов упали на более чем 20% в сравнении с летними значениями, заключила эксперт.

По расчетам РИА Новости на основе данных бразильской статслужбы, Россия в октябре поставила в Бразилию рекордную партию сырой нефти за все время торговых отношений стран — 207 тысяч тонн на 133 миллиона долларов — и вошла в тройку крупнейших экспортеров в адрес этой страны по итогам месяца. Впереди только США (346 миллионов долларов) и соседняя Гайана (187 миллионов долларов). В пятерку также входят Алжир (112 миллионов долларов) и Саудовская Аравия (98 миллионов долларов).

Бразилия в начале осени после двухлетнего перерыва возобновила закупки нефти у России, а в октябре объем импорта вырос в 2,5 раза — до 207,4 тысячи тонн, или примерно 1,5 миллиона баррелей. Стоимость партии также резко увеличилась — в 2,8 раза, до 133,25 миллиона долларов.